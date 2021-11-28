اليوم السابع
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صوت من السماء.. تلاوة قرآنية وأناشيد بصوت الطفل عمر عبد الرازق ابن الشرقية.. فيديو

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:51 م
صوت من السماء.. تلاوة قرآنية وأناشيد بصوت الطفل عمر عبد الرازق ابن الشرقية.. فيديو الطفل عمر عبد الرازق
الشرقية - فتحية الديب

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قدم الطفل عمر عبد الرازق المقيم بقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحب الصوت الجميل لقراء "اليوم السابع" تلاوة قرآنية بصوته الشجي من سورة القصص وأنشودة قمر.

 

وجاء التلاوة من الأية "وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِين".

 

كلمات أنشودة هي " قمر سيدنا النبي  وأجمل منك لم ترَ قط عينا .. واطيب منك لم تلدا النساء ..خلقت مبرءا من كل عيبا .. كأنك قد خلقت كما تشاء..قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبي .. قمر ..وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبي .. وجميل..قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبي .. قمر..وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبي .. وجميل..وكف المصطفى كالورد نادى .. وعطرها يبقي اذا مست ايادي.. الله .. الله..وكف المصطفي كالورد نادي .. وعطرها يبقي اذا مست ايادي..الله .. الله

 

وعم ناولها كل العبادي .. وعم ناولها كل العبادي..وعم ناولها كل العبادي .. حبيب الله يا خير البرايا يا قمر ..قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبي .. قمر.. وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبي .. وجميل..ولا ظل له بل كان نورا .. تنال الشمس منه والبدور.. الله .. الله..ولا ظل له بل كان نورا .. تنال الشمس منه والبدور..الله .. الله..ولم يكن الهدي لولا ظهوره .. ولم يكن الهدي لولا ظهوره..ولم يكن الهدي لولا ظهوره ..وكل الكون انار بنور طه.. قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبي .. قمر..وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبي .. وجميل".

 


الشرقية

انشاص البصل

سورة القصص

الطفل عمر عبد الرازق

انشودة قمر

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