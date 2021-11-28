"صحة شمال سيناء" تدفع بفريق طبي للكشف وإعطاء اللقاح لأهالى جنوب الشيخ زويد

شمال سيناء ـ محمد حسين

دفعت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، بفريق طبى لتقديم خدمات طبية لأهالى جنوب الشيخ زويد، يواصل يوميا تقديم خدمات الكشف وصرف الأدوية مجانا وتحويل الحالات المرضية للمستشفيات، وتقديم خدمة إعطاء لقاح كورونا .

وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيان، انه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، يواصل الفريق الطبي المكون من عدة تخصصات تحت اشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، تقديم خدماته لأهالى قرى جنوب الشيخ زويد ويرتكز الفريق فى قرية "أبوالعراج " لتقديم الخدمة الطبية.

وأوضح البيان انه يقوم الفريق الطبي بتوقيع الكشف الطبي على المرضى، صرف العلاج اللازم لهم، و تطعيم المستهدفين باللقاح ضد فيروس كورونا، وتنفيذ برامج المبادرات الرئاسية الصحية بواسطة الفريق الطبي.

واستقبل الفريق الطبى الأهالى القادمين من قرية ابوالعراج وتوابعها والقرى المجاورة للاستفادة من وجود القافلة الطبية، التى مقررا ان يتواصل تقديمها للخدمات الطبية اللازمة، واستمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية ، واعطاء لقاح كورونا لكافة الأهالى تيسيرا عليهم من بدلا من الذهاب للنقاط المخصصة لإعطاء اللقاح .



اثناء تقديم الخدمات الطبية



تقديم خدمات الكشف الطبى



شيخ القرية مع الاطباء



صرف ادوية لأهالى القرية