اليوم السابع
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شعبة الخضروات: استمرار تراجع الطماطم والبطاطس والبصل بالأسواق

الأحد، 28 نوفمبر 2021 07:00 ص
شعبة الخضروات: استمرار تراجع الطماطم والبطاطس والبصل بالأسواق صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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كشفت شعبة الخضروات والفاكهة، تراجع أسعار الطماطم إلى مستويات 1.5 إلى 3 جنيهات في الجملة، كما تراجع البطاطس إلى ما بين 2 إلى 5 جنيها للكيلو، والبصل تراجع أيضا مسجلا 2 إلى 3.1 جنيها، واستقرت أسعار الكوسة بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

وأعلن الموقع الرسمي لسوق العبور، أن الجزر يسجل 2 إلى 3.5 جنيها، الفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات، الباذنجان 2 إلى 4 جنيهات، الفلفل الرومي من 3 إلى 5.5 جنيها، فلفل رومي 6 جنيهات، فلفل حامي 2 إلى 4 جنيهات، الفلفل الألوان 8 إلى 14 جنيها.

الخيار 3 إلى 5.5 جنيها للكيلو في الجملة، الملوخية 1.5 إلى 3 جنيهات، البامية 9 جنيهات، البسلة 6 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات ، القلقاس يتراوح من 3 إلى 6 جنيهات ، الثوم 18 إلى 22 جنيها.

أما أسعار الفاكهة، البرتقال البلدي 2 إلى 3.5 جنيها ، البرتقال أبو سرة 3 إلى 5 جنيهات، التفاح المستورد 17 إلى 23 جنيها، العنب الرومي 6 إلى 9 جنيهات، التين البرشومي 5 إلى 13 جنيها، الجوافة 4 إلى 7 جنيهات، الرمان 4 إلى 8 جنيهات، الفراولة 20 جنيها، الكانتلوب 7 جنيهات، المانجو 15 إلى 30 جنيها.


أسعار الخضروات

أسعار الفاكهة

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أسعار الفاكهة اليوم

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