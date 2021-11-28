شجرة الكريسماس بالبيت الأبيض تثير جدلا لتكلفتها الباهظة.. اعرف التفاصيل

ريهام عبد الله

استقبلت جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، شجرة الكريسماس، التى من المقرر أن تزين البيت الأبيض، إلا أن هذا العام أثارت جدلا كبيرا، بسبب تكلفتها الباهظة، وكشفت تقرير صحيفة أمريكية، أن السلطات الأمريكية أنفقت نحو 139 ألف دولار لإحضار هذه الشجرة، عبر خدمات قدمتها شركة تتخذ من ولاية أوهايو مقرا لها، وعملت على زرعها خارج مقر الرئيس الأمريكى مباشرة.

كما كشفت تقارير إعلامية، أن الجهات المسئولة عن الحدائق الوطنية في أمريكا، انفقت مبلغا إضافيا وصل إلى 171 ألف دولار، على أحداث احتفالية مرتبطة بشجرة عيد الميلاد لهذه السنة، وفقا لموقع سكاى نيوز عربية.



جيل بايدن تستقبل شجرة الكريسماس

ومن المقرر، أن تتم إضاءة شجرة الميلاد التي تزين المشهد الخارجي للبيت الأبيض، في الثاني من ديسمبر المقبل.

ومن جهة أخرى كشف الحساب الرسمى للقصر الملكى البريطانى على موقع "إنستجرام"، عن وضع اللمسات الأخيرة على شجرة الكريسماس والتى يبلغ ارتفاعها نحو 6 أمتار، لتزين قاعة سانت جورج بقلعة وندسور، كجزء من عرض عيد الميلاد السنوى، ومن المقرر أن يستمر عرض زينة عيد الميلاد حتى يوم 3 يناير 2022.

وأشار الحساب الملكى إلى أن احتفالات الكريسماس خلال العام الحالى تتضمن معرضا احتفاليا والذى سيعرض الأزياء التى ارتدتها الملكة الأم (ثم الأميرة إليزابيث) والأميرة مارجريت عندما قاموا بأداء العرض الصامت فى القلعة بين عامى 1941 و 1944