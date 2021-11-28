اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

شجرة الكريسماس بالبيت الأبيض تثير جدلا لتكلفتها الباهظة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:14 ص
شجرة الكريسماس بالبيت الأبيض تثير جدلا لتكلفتها الباهظة.. اعرف التفاصيل جيل بايدن
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، شجرة الكريسماس، التى من المقرر أن تزين البيت الأبيض، إلا أن هذا العام أثارت جدلا كبيرا، بسبب تكلفتها الباهظة، وكشفت تقرير صحيفة أمريكية، أن السلطات الأمريكية أنفقت نحو 139 ألف دولار لإحضار هذه الشجرة، عبر خدمات قدمتها شركة تتخذ من ولاية أوهايو مقرا لها، وعملت على زرعها خارج مقر الرئيس الأمريكى مباشرة.

كما كشفت تقارير إعلامية، أن الجهات المسئولة عن الحدائق الوطنية في أمريكا، انفقت مبلغا إضافيا وصل إلى 171 ألف دولار، على أحداث احتفالية مرتبطة بشجرة عيد الميلاد لهذه السنة، وفقا لموقع سكاى نيوز عربية.

جيل بايدن
جيل بايدن تستقبل شجرة الكريسماس

ومن المقرر، أن تتم إضاءة شجرة الميلاد التي تزين المشهد الخارجي للبيت الأبيض، في الثاني من ديسمبر المقبل.

ومن جهة أخرى كشف الحساب الرسمى للقصر الملكى البريطانى على موقع "إنستجرام"، عن وضع اللمسات الأخيرة على شجرة الكريسماس والتى يبلغ ارتفاعها نحو 6 أمتار، لتزين قاعة سانت جورج بقلعة وندسور، كجزء من عرض عيد الميلاد السنوى، ومن المقرر أن يستمر عرض زينة عيد الميلاد حتى يوم 3 يناير 2022.

وأشار الحساب الملكى إلى أن احتفالات الكريسماس خلال العام الحالى تتضمن معرضا احتفاليا والذى سيعرض الأزياء التى ارتدتها الملكة الأم (ثم الأميرة إليزابيث) والأميرة مارجريت عندما قاموا بأداء العرض الصامت فى القلعة بين عامى 1941 و 1944


البيت الابيض

شجرة الكريسماس

الكريسماس

جيل بايدن

بايدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الكريسماس" فى بروكسل يبدأ مبكرا.. أشجار أعياد الميلاد تزين العاصمة البلجيكية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:00 ص

بريطانيا تناشد مواطنيها بـ"الجرعة المعززة" قبل احتفال الكريسماس

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 09:53 م

استطلاع: 45% من البريطانيين يؤيدون فرض حظر لغير الملقحين مع اقتراب الكريسماس

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:19 م

إيطاليا تتزين من أجل الكريسماس بشجرة عيد الميلاد بطول 28 مترا فى الفاتيكان

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:02 م

جيل بايدن تستقبل "شجرة الكريسماس" الأولى لها فى البيت الأبيض.. فيديو

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:18 م

جارديان: للمرة الثانية دعوات للبريطانيين لتأجيل احتفالات الكريسماس

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:40 م

وصول شجرة الكريسماس إلى واشنطن استعدادا لأعياد الميلاد.. صورة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة