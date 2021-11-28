شباب كفر الشيخ تختتم التدريب الميدانى لطلاب كلية الآداب قسم علم الاجتماع

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ لقاءً ختاميا للتدريب الميدانى لطلاب كليه الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة كفر الشيخ، برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد البحيرى، عميد كلية الآداب، وإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

يأتى ذلك فى إطار بناء الشباب والطلائع بدنيا وفكريًا بتقديم البرامج الرياضية المتنوعة لتنمية مواهبهم فى مختلف الألعاب، وصناعة الأبطال الرياضيين، وكذلك نسعى دائمًا لتقديم البرامج التثقيفية، لتنمية الوعى المجتمعى والبرامج التطوعية والفنية وغيرها من المشروعات التى تخدم الجانب الهام لبناء الفكر الإنساني.



قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن التدريب الميدانى بالمديرية يهدف فى أساسه إكساب الطلاب والطالبات المعرفة والخبرة الكافية عن طبيعة عمل مؤسسة الشباب والرياضة ودور مراكز الشباب فى تقديم الفرص أمام النشء و الشباب لتنمية مواهبهم المتنوعة من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة رياضية كانت أو ثقافية، فنية، تدريبية، بالإضافة إلى إسهاماتها فى مجال الخدمة المجتمعية، والتعرف على دور أخصائى الشباب بالمؤسسة بحضور الفعاليات فى إطار الدور المجتمعى لمؤسسة الشباب والرياضة، وتأهيل الكوادر الشبابية المدربة صاحبة الخبرة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الملعب مضمار تحكمه قوانين اللعبة فى ظاهره بينما هو نموذج مصغر للمجتمع بشرائحه بخلقيات وسلوك أفراده.



وأكد الدكتور وليد البحيرى، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، أن الكلية تطمح دائما تحقيق التميز والريادة فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسهام فى بناء مجتمع المعرفة، وذلك من خلال تطوير القدرة المؤسسية للكلية كأحد المراكز العلمية المتميزة على مستوى الجمهورية، واستكمال لتحقيق ذلك التميز وأعلى درجات الجودة فى مجالى القدرة التنافسية والفاعلية التعليمية يطبق التدريب العملى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وتابعت الدكتورة همت بسيونى رئيس قسم الاجتماع، تنفيذ التدريب مع الدكتور ياسر سليمان، وأميمة السيد مشرف التدريب، تنفيذ المدربين رشا محيى الدين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومحمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.