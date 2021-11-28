شبابك يا مصر.. أبطال العالم للكاراتية والكيك بوكس يحصدون 14 ميدالية ذهبية وفضية

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع ،بث مباشر ، بعنوان " شبابك يا مصر .. أبطال العالم للكاراتية والكيك بوكس يحصدون 15 ميدالية ذهيبة وفضية .. والمحافظ يكرمهم " ، و الذي كرم فيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، 15 لاعب من اللذين حققوا بطولات عالمية منهم 8 ميداليات ذهبية و 3 فضية و 4 برونزية في للكاراتية و الكيك بوكس والشطرنج و ألعاب القوى.

تضمنت الإحتفالية التي اقيمت بنادي ههيا عرض فيديو لأهم إنجازات نادي الرياضي في مختلف الألعاب الرياضية والنواحي الاجتماعية والثقافية.

شهدت الاحتفالية تكريم محافظ الشرقية للاعبين الحاصلين على بطولة البحر الأبيض المتوسط (ديما سول – قبرص) نوفمبر 2021، ضمن بعثة منتخب مصر للكاراتيه للناشئين والشباب والرجال بمنحهم شهادات تقدير وهم اللاعب الدولي عمرو عبد الحميد والحاصل على الميدالية الذهبية كوميتي جماعي شباب والميدالية البرونزية للشباب وزن 76 كجم.

اللاعب الدولي محمود عبد العزيز والحاصل على الميدالية الذهبية كوميتي جماعي شباب والميدالية البرونزية للشباب وزن 68 كجم.

اللاعب الدولي أحمد سامح ضيف والحاصل على الميدالية الذهبية كوميتي جماعي شباب والميدالية البرونزية للشباب وزن 70 كجم.

اللاعب الدولي عمر ربيع وهدان والحاصل على الميدالية الذهبية كوميتي فردي للناشئين وزن 52 كجم والميدالية الفضية كوميتي جماعي بنين للناشئين.

اللاعبة الدولية بسمله محمود حسن والحاصلة على الميدالية البرونزية كوميتي جماعي للناشئات، والميدالية البرونزية كوميتي فردي ناشئات وزن 59 كجم.

اللاعبة الدولية جنه محمود حسن والحاصلة على الميدالية البرونزية كوميتي جماعي للناشئات، والميدالية البرونزية كوميتي فردي ناشئات وزن 48 كجم.

اللاعبة الدولية أروى مصطفى الغريب والحاصلة على الميدالية البرونزية كوميتي جماعي للناشئات، والميدالية البرونزية كوميتي فردي ناشئات وزن 45 كجم.

اللاعب محمد محمود محمود الحاصل علي المركز الخامس .

كما كرم المحافظ اللاعبين الحاصلين على بطولة العالم للكيك بوكسينج للأندية وهم اللاعب محمد سعيد عبد العزيز والحاصل على الميدالية الذهبية وزن 67 كجم.

اللاعبة مودة أحمد إبراهيم والحاصلة على الميدالية الذهبية وزن 25 كجم.

اللاعبة آيات محمد عبد السلام والحاصلة على الميدالية الفضية وزن 45 كجم.

اللاعب سيف محمد علي والحاصل على الميدالية الفضية وزن 35 كجم.

اللاعبة تقى أحمد محمد والحاصلة على الميدالية البرونزية وزن 67 كجم.

وأهدى المحافظ شهادات تقدير لكل من ، اللاعبة رغد علاء الدين والحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للشطرنج بغانا 2021 م .

اللاعب هاني سيد أحمد والحاصل على الميدالية الذهبية في وزن 110 كجم والميدالية الذهبية في القوى البدنية الوزن المفتوح بطولة العالم بالبرتغال.