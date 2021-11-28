شاب من الغربية يحول مخلفات الخردة إلى سيارة بتكلفة 3 آلاف جنيه.. فيديو وصور

قصة كفاح جديدة من محافظة الغربية بطلها شاب في العقد الثاني من عمرة يعمل في إحدي الصناعات الميكانيكية بمدينة طنطا.. قرر الخروج بفكرة خارج الصندوق بتجميع مخالفات الخردة داخل الورشة الخاصة به وتحويلها إلى سيارة صغيرة بصندوق خشبي يعمل بها في قضاء مصالحه واحتياجات عمله.

التقي" اليوم السابع " أحمد رمضان البالغ من العمر 24 سنة، ويعمل في مهنة الميكانيكا بمنطقة تل الحدادين إحدي المناطق الصناعية بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، حيث نشأ وتربي داخل أحد أكبر الورش منذ الصغر .

وقال أحمد إنه ترك التعليم في الصف السادس الابتدائي ليعمل في مهنة ميكانيكي دراجات نارية وبخارية، وبالفعل تمكن من تعلم هذه المهنة عن جدارة بعد عمل أكثر من 10 سنوات بإحدى الورش، ووفقه الله بعد ذلك لافتتاح ورشة صغيرة وأصبح لديه العديد من العملاء أصحاب الدراجات الذين يقبلون عليه نظرًا لتفوقه في هذه المهنة.

وأضاف أحمد: كنت أقوم بتأجير السيارات لإنقاذ الدراجات البخارية التي بها أعطال من الطرق الرئيسية والمدينة ونقلها إلي الورشة، حيث كانت تكلفة النقل كبيرة ومكلفة، فقررت علي الفور اختراع سيارة من مخالفات الخردة الموجودة داخل الورشة وهي عبارة عن " ماتور ماكينه قديم، صندوق خشبي، كارونه سيارة قديمة " وتجميع وتصنيع باقي الأجزاء علي اليد.

وأوضح: الفكرة كلفتني 3 آلاف جنيه تقريبا وبعد خروجها الي النور أعجب بها جميع سكان المنطقة الذين دعموني في هذا الاختراع، مشيرًا إلى أنه حاليا يقوم بتطوير هذا التصميم وإزالة الأجزاء الخشبية وتحويلها الي معدن.

وأشار أحمد إلى أنه يقوم بمساعدة جميع أهالي المنطقة والمناطق المحيطة بهذه السيارة، حيث يقوم بنقل إي أغراض يريدون نقلها دون الحصول على أي مبالغ مالية منهم، موضحًا أنه تلقى مساندة ودعم من الجميع في مراحل تصنيع السيارة والتي كانت بمثابة الدافع الأساسي له ليتمم هذا المشروع ويخرجه من النور

وتابع: وأنا أسير بهذه السيارة في شوارع مدينة طنطا والطرق الرئيسية تبهر جميع من يشاهدها حيث قام مجموعة من الشباب بتصويرها ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما عرض علي مجموعة من سائقي " التروسيكل " بالتعاقد مع لتصنيع العديد من هذة السيارات وتشغيلها داخل الورش بمنطقة تل الحدادين والمناطق الصناعية بمدينة طنطا والمدن والمراكز التجارية، مشيرًا الي انه سوف يقوم بهذه الخطوة ولكن بعد تطويرها من خلال عدة تغييرات سيجريها بها .

واختتم حديثة موجها الشكر لكل من سانده في هذا المشروع الذي يسعي أن يحقق به رقما عالميا بعد تطويره خلال المرحلة المقبلة .