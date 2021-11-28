سقوط متهم لإدارته مكتبا لتقديم الخدمات الحكومية بدون تراخيص بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مكتب تقديم خدمات إصدار الأوراق الحكومية بدون ترخيص وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ..فقد تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة ) ، وبحوزته (طبنجة"بدون خزينة" – فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات من ذات العيار – 4 صواعق كهربائية – 6 دنك – جهاز لاسلكى والشاحن الخاص به – 5 شهادات ميلاد بأسماء أشخاص مختلفة).

وبمواجهته إعترف بإدارته مكتب لتقديم الخدمات الحكومية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ، وحيازته للأسلحة المضبوطة بحوزته بقصد حماية نشاطه الإجرامى والصواعق والدنك وجهاز اللأسلكى خاصين بشركة أمن ملكه "مغلقة" ، وشهادات الميلاد خاصة ببعض العاملين بذات الشركة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.