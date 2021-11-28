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سقوط متهم لإدارته مكتبا لتقديم الخدمات الحكومية بدون تراخيص بالقاهرة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:50 ص
سقوط متهم لإدارته مكتبا لتقديم الخدمات الحكومية بدون تراخيص بالقاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مكتب تقديم خدمات إصدار الأوراق الحكومية بدون ترخيص وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة ، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ..فقد تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة ) ، وبحوزته (طبنجة"بدون خزينة" – فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات من ذات العيار – 4 صواعق كهربائية – 6 دنك – جهاز لاسلكى والشاحن الخاص به – 5 شهادات ميلاد بأسماء أشخاص مختلفة).

 

وبمواجهته إعترف بإدارته مكتب لتقديم الخدمات الحكومية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ، وحيازته للأسلحة المضبوطة بحوزته بقصد حماية نشاطه الإجرامى والصواعق والدنك وجهاز اللأسلكى خاصين بشركة أمن ملكه "مغلقة" ، وشهادات الميلاد خاصة ببعض العاملين بذات الشركة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


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