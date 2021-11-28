اليوم السابع
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سقوط عصابة تسرق السيارات في الدقهلية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:20 م
سقوط عصابة تسرق السيارات في الدقهلية عصابة سرقة السيارات بالدقهلية
كتب سليم علي

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالدقهلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الدقهلية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة متخذان من دوائر أقسام ومراكز شرطة (ثان المنصورة - ميت غمر- الجمالية، السنبلاوين، المنزلة، دكرنس) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 10وقائع وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما "سيئ النية" (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.

 

 


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