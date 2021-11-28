سفير مصر بجنوب إفريقيا: لا عالقين لدينا ونعمل على تسهيل العودة للوطن لمن يريد

كتب أيمن رمضان

قال السفير أحمد الفاضلى سفير مصر بجنوب إفريقيا ، إنه لا يوجد عالقين في جنوب إفريقيا مطلقاً، وإن كل من يريد العودة إلى أرض الوطن، فإن الخطوط الجوية متاحة ولا يوجد إغلاق كما كان في بداية الجائحة، عندما أغلقت المطارات، وتابع:"معندناش عالقين".

وأضاف "الفاضلى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن السفارة خصصت خط 0027763880808 لتلقي اتصالات المصريين ممن يواجهون عوائق في العودة إلى أرض الوطن والعمل على حلها.

وأكد "الفاضلى"، أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم إلى أبنائها في الخارج ولا تتوانى في تذليل كافة العقبات والعمل على حل مشاكلهم.