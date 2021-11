سفير كندا فى مصر.. قصة عشق للطعام المصرى آخرها الرنجة والفطير والمش

منذ أن تولى مهام منصبه فى القاهرة العام الماضى، اعتاد السفير الكندى لويس دوما على أن يشارك متابعيه على تويتر بصور الأكلات التى يحبها. وخلال أشهر الصيف، نشر مرارا صورة لمحصول المانجو مبديا إعجابه الشديد بها.

أخر جولات السفير الكندى مع الأكل المصرى، كانت بمائدة فطور دسمة شملت الرنجة والمش والفطير المشلتت والبيض والجبن والتى أشاد فيها بالضيافة المصرية.

ونشر دوما صورة له أثناء جلوسه على مائدة تضم عددا من الاكلات المصرية الشهيرة منها الرنجة والفطير المشلتت والمش. وقال دوما فى تغريدة له على تويتر "الضيافة المصرية ليس لها مثيل"، ونشر صورة للمش، وصاحبها بتعليق "استكشاف المش".

وفى صورة أخرى، نشر صورة للرنجة وقال"هل هذا فسيخ ام رنجة؟ لقد نسيت"

Was this feseekh or ringa?! I forget❗️😳 C’était du feseekh ou du ringa?! J’ai oublié❗️😳 Nonetheless, de toute façon: 😊👍🇪🇬 #Egypt #Egypte pic.twitter.com/KrbUgt5rIC