اليوم السابع
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سفير كندا فى مصر.. قصة عشق للطعام المصرى آخرها الرنجة والفطير والمش

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:25 م
سفير كندا فى مصر.. قصة عشق للطعام المصرى آخرها الرنجة والفطير والمش سفير كندا بالقاهرة
كتبت ريم عبد الحميد

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منذ أن تولى مهام منصبه فى القاهرة العام الماضى، اعتاد السفير الكندى لويس دوما على أن يشارك متابعيه على تويتر بصور الأكلات التى يحبها. وخلال أشهر الصيف، نشر مرارا صورة لمحصول المانجو مبديا إعجابه الشديد بها.

أخر جولات السفير الكندى مع الأكل المصرى، كانت بمائدة فطور دسمة شملت الرنجة والمش والفطير المشلتت والبيض والجبن والتى أشاد فيها بالضيافة المصرية.

 ونشر دوما صورة له أثناء جلوسه على مائدة تضم عددا من الاكلات المصرية الشهيرة منها الرنجة والفطير المشلتت والمش. وقال دوما فى تغريدة له على تويتر "الضيافة المصرية ليس لها مثيل"، ونشر صورة للمش، وصاحبها بتعليق "استكشاف المش".

 

 

وفى صورة أخرى، نشر صورة للرنجة وقال"هل هذا فسيخ ام رنجة؟ لقد نسيت"

 

وفى وقت سابق هذا الشهر، زار دوما، مركز التعليم المستمر الملحق بمركز شباب سلوا بحرى بمحافظة أسوان، للإطلاع على الأنشطة القائمة وعمل المركز، والذى يعد منحه من السفارة الكندية بالقاهرة. وخلال الزيارة نشر صورة لتمور أسوان الشهيرة.

 

 

وفى أكتوبر، نشر صورة لمحصول المانجو، قال فيها، لست خبيرا لكن هذا الصبح، المانجا الفص تسرق الأضواء

صورة أخرى مع الكشك


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لويس دوما

السفارة الكندية بمصر

الاكلات المصرية

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