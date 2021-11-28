سر الكبدة الإسكندرانى أشهر أكله بالإسكندرية.. "بيطلبوها نية من حلاوتها"

الإسكندرية أسماء على بدر

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من منطقة بحرى بالإسكندرية لمعرفة سر الكبدة الإسكندرانى عند أشهر مطعم الكبدة بأنواعها فى محافظة الإسكندرية .

ويقول محمد سامى، إن سر الكبدة أولا لابد أن تكون طازجه وبلدى وليست مجمدة لأنها تفرق فى الطعم والمذاق، مشيرا إلى أن التتبيلة الخاصة بالكبدة وتسمى "الحباش" هى ثانى أهم خطوة.

وأضاف أن الحباش مكون من توم وكمون وكزبرة ولمون وقليل من الخل وإضافة فلفل أخضر هى أهم الخطوات، والتى تجذب الزبائن من على بعد بسبب الرائحة المميزة.

واكد أن الكبدة الاسكندرانى لها محبين من كافة أنحاء الجمهورية يأتوا إليها مخصوص لتناولها منهم مشاهير الفنان محمد هنيدى والفنان حسن مصطفى رحمه الله وهانى شاكر والعديد من مشاهير الفن والرياضة والإعلام خاصة فى بحرى بالإسكندرية .

وأشار إلى أن هناك طلبات خاصة للزبائن مثل عدم اضافه ثوم نظرا للحالة الصحية أو عدم تسوية الكبدة بشكل كامل ومنهم يطلبها نيه تماما ويضاف عليها الحباش فقط وهو يفضلها عدد كبير من محبى الكبدة "أصحاب المزاج"، وايضا يصفها الأطباء لعدد من المرضى لاحتوائها على نسبة حديد كبيرة.