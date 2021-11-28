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زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب شرق إيران

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:21 م
زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب شرق إيران زلزال - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة آرين شهر التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران بحسب وكالة الأنباء الإيرانية فارس.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع في الساعة الخامسة و8 دقائق و7 ثوان من فجر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (الواحدة و 38 دقيقة و 7 ثوان فجرا بتوقيت غرينتش).

وكان مركز الزلزال على بعد 39 كم من مدينة آرين شهر و 55 كم من مدينة سه قلعة و 58 كم من مدينة قاين، وشعر السكان بالزلزال في بعض المدن الاخرى المجاورة ومنها مركز المحافظة مدينة بيرجند.

ولم ترد أي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال.


زلزال

ايران

خراسان

مدينة آرين شهر

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