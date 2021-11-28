زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب شرق إيران

وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع في الساعة الخامسة و8 دقائق و7 ثوان من فجر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (الواحدة و 38 دقيقة و 7 ثوان فجرا بتوقيت غرينتش).

وكان مركز الزلزال على بعد 39 كم من مدينة آرين شهر و 55 كم من مدينة سه قلعة و 58 كم من مدينة قاين، وشعر السكان بالزلزال في بعض المدن الاخرى المجاورة ومنها مركز المحافظة مدينة بيرجند.

ولم ترد أي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال.