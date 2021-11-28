اليوم السابع
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ريهام البارودى مهندسة أنشأت أول ورشة لتعليم الفتيات أساسيات صيانة السيارات.. لايف

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:43 م
ريهام البارودى مهندسة أنشأت أول ورشة لتعليم الفتيات أساسيات صيانة السيارات.. لايف ريهام البارودى
هيثم البدري

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أنشأت مهندسة شابة أول ورشة لتعليم الفتيات أساسيات صيانة السيارات كنوع من تعريف السيدات اللاتى يقدن سياراتهن بأساسيات السيارة، وذلك لسلامتهن أثناء القيادة وحسن التصرف أثناء تعرضهن لأى عطل فى السيارة، حيث قدم "اليوم السابع" فى بث مباشر تفاصيل ورش العمل، وذلك من خلال لقاء مع مؤسسة الورشة والفكرة.

ومن جهتها قالت المهندسة ريهام البارودى صاحبة الفكرة إنها تعمل فى مجال ميكانيكا السيارات فى أحد أفرع مراكز الصيانة ونظرا لرؤيتها عددا كبيرا من السيدات تتعرض لتعطل فى الطريق أو تلف فى سيارتها نتيجة استمرارها فى القيادة رغم وجود إنذار بالعطل ففكرت فى عمل دورات تدريبية عملية على أساسيات ومبادئ صيانة السيارات وكيفية معرفة الأعطال ومنها معرفة الزيت.

وأضافت أن الدورات تشمل كيفية الكشف عنه مثلا أو فى حالة تصاعد أدخنة من السيارة أو ظهور لمبات إرشادية فى كابينة القيادة فى السيارات المختلفة ودلالة كل علامة أو اشارة داخل الكابينة، مشيرة إلى أن الهدف من الورش ليس تدريب السيدات على العمل فى الميكانيكا ولكن من أجل سلامة السيدة، وسيارتها خلال القيادة.

 


اسيوط

ورش ميكانيكا

ريهام البارودي

ميكانيكا سيدات

تقارير مصرية

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