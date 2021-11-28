رشا راغب تستقبل السفير السنغافورى بالقاهرة لبحث سبل التعاون

كتب محمد السيد

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، دومينيك جوه السفير السنغافوري بالقاهرة، وأرون فيجنيش المستشار الدبلوماسي بالسفارة.

تناولت الزيارة بحث سبل التعاون بين الأكاديمية وكلية الخدمة المدنية بسنغافورة، في ضوء ورشة العمل التي تم تقديمها أكتوبر الماضي لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (دفعة الشهيد أحمد منسي)، وكذلك بحث سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، نظرًا لإنجازات سنغافورة في مجال القطاع العام، وتقديمها لمحاضرات وورش عمل لمتدربي الأكاديمية في المجالات المختلفة.