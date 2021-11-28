اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء سنغافورة: نعمل على تعقب سلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس "كورونا"

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:49 ص
رئيس وزراء سنغافورة: نعمل على تعقب سلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس "كورونا" رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج
أ.ش.أ

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أكد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، أن بلاده تعمل على تعقب سلالة "أوميكرون" المكتشفة حديثا من فيروس "كورونا" المُستجد وأنها قد تضطر لاتخاذ عدة خطوات للخلف قبل المضي قدما مجددا.

كما أكد رئيس الوزراء، وفقا لشبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم الأحد، ثقته في قدرة بلاده في إيجاد طريقة للتعايش مع الفيروس واستكمال الحياة بشكل آمن مع تسجيل أقل قدر ممكن من الوفيات.

وكانت العديد من الدول قد أعربت عن قلقها إزاء السلالة التي اكتشفت مؤخرا في جنوب إفريقيا؛ ما دفعها إلى حظر السفر مع عدة دول بالقارة الإفريقية.

وأعلنت سنغافورة بدروها الجمعة منع دخول المسافرين الذين زاروا بوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي خلال ال 14 يوما الماضية.

 

 


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