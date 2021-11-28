رئيس مدينة ناصر ببنى سويف: تأهيل مصرف نصرى بالتنسيق مع الصرف المغطى

بنى سويف هانى فتحى

أكد علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف تنفيذ الإزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 90مترا من أملاك الدولة، بقرية كوم أبو خلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم متابعة أعمال تأهيل وتسليك مصرف نصري 2 بقرية طنسا الملق بطول 900 م المصرف إثر زيادة منسوب مياه الري بالأرض الزراعية المجاورة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الصرف المغطي والوحدة المحلية لقرية دلاص.

واضاف رئيس مدينة ناصر في بيان له انة تم رصد عدة مخالفات تموينية تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود سجل تجاري وشهادات صحية، وذلك أثناء حملة تفتيشية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية، كما تم تحرير 28 محضراً لعدد من المخابز البلدية بقرى المركز تنوعت بين تجميع دقيق مدعم، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، وعدم نظافة أدوات التجهيز، هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

واكد رئيس المدينة ان تلك الحملات تنفيذا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، وكذلك الوقوف على مستوى ونسبة التنفيذ وتوفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات لتسريع وتيرة العمل، وحل مشاكل المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.