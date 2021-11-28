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رئيس مدينة سفاجا يطمئن على جاهزية نقطة إسعاف كيلو 40 بطريق سفاجا_سوهاج

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:42 م
رئيس مدينة سفاجا يطمئن على جاهزية نقطة إسعاف كيلو 40 بطريق سفاجا_سوهاج رئيس مدين سفاجا يتفقد نقطة اسعاف الكيلو 40
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، نقطة إسعاف كيلو 40 بطريق سفاجا_سوهاج، ضمن زيارته التفقدية لمرافق الطريق، للوقوف على مدى جاهزية فرق الإسعاف بها، ضمن خطة التأمين الطبي الشامل لموسم الشتاء على الطرق الصحراوية. 

واستطلع رئيس المدينة إمكانيات سيارات الإسعاف، وراجع الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة بها، ووجه تحية شكر لدور الأطقم الإسعافية بتقديم أفضل الخدمات، مناشدا المواطنين بعدم الاستغلال السيئ للخدمات والموارد الإسعافية، سواء سيارات الإسعاف أو الخط الموحد 123 .
 
يُذكر أن مدينة سفاجا أعلنت رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مرافق هيئة الإسعاف خلال موسم الشتاء مع جاهزية الفرق الإسعافية لتقديم أفضل خدمة إسعافية للمواطنين.

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