اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:29 م
أكرم القصاص
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رئيس فلسطين يُمدد الطوارئ شهرًا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:29 م
رئيس فلسطين يُمدد الطوارئ شهرًا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ش أ

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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يومًا، تبدأ اعتبارًا من اليوم؛ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.


وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قالت، في وقت سابق اليوم، إنه تم تسجيل حالة وفاة، و239 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و179 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين - أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في مدينة نابلس.


ولفتت الوزيرة إلى وجود 35 مصابًا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 69 مصابا، بينهم 11 مصابا على أجهزة التنفس الصناعي.


وكانت وزارة الصحة الفلسطينية نفت، أمس السبت، ما تم تداوله من معلومات حول رصد إصابة بمتحور كورونا الجديد (أوميكرون) في فلسطين.


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