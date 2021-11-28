اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 04:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة سوهاج: مساعد وزير التعليم العالى يتفقد اليوم المستشفى الجامعى الجديد

الأحد، 28 نوفمبر 2021 04:00 ص
رئيس جامعة سوهاج: مساعد وزير التعليم العالى يتفقد اليوم المستشفى الجامعى الجديد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستقبل محافظة سوهاج اليوم الأحد 28 نوفمبر زيارة مرتقبة من قبل الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالى لشئون المشروعات، لتفقد مستوى الإنجاز فى المستشفى الجامعى الجديد، وعدد من المشروعات الجامعية الجديدة بالحرمين الجديد والقديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

 

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة تضم ممثلين عن وزير التعليم العالى لتفقد مستوى الإنجاز فى المشروعات تحت الإنشاء بالحرمين الجديد والقديم، والمستشفى الجامعى الجديد على وجه الخصوص، لرفع تقرير مفصل للجهات المعنية لتحديد موعد افتتاحها رسمياً، مشيراً إلى أن المستشفى الجديد يعد أحد المشروعات الكبرى التى تحرص الجامعة على السير فى تشغيلها بكامل طاقتها بخطى سريعة، باعتبار أنها أحد المشروعات القومية بالمحافظة لخدمة قطاع جماهيرى كبير من الطلاب والمرضى بالمجتمع السوهاجى والمحافظات المجاورة.

 

ومن جانبه استعرض الدكتور مصطفى هريدي، الموقف التنفيذى للمستشفى الجامعى الجديد فيما يتعلق بالتجهيزات الخاصة بالبنية الأساسية، والموارد البشرية المتاحة، لافتاً إلى قرب الانتهاء من استلام عدد كبير منها غرفة النفايات، خزان الأكسجين الثاني، والمطبخ والمغسلة والمشرحة، وجهاز الرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية والعادية والموجات فوق الصوتية.


جامعة سوهاج

وزير التعليم العالى

التعليم العالى

المستشفى الجامعى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة