رئيس جامعة بنها خلال تفقد انتخابات الاتحادات الطلابية: تفرز قيادات شبابية طموحة

القليوبية إبراهيم سالم

أجري الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة ماراثون الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بعدد من الكليات يرافقه الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، التي شملت كليات الحقوق، والفنون التطبيقية، والتجارة، والآداب، على سير العملية الانتخابية دون أي معوقات تواجه الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، أن انتخابات الاتحادات تفرز نخبة سياسية واعدة كنموذج عملي للديمقراطية في التعبير عن الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أننا لاحظنا خلال الجولة إقبال طلاب الجامعة على المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية، التي تعتبر الطريق السليم والشرعي لتكوين نخبة سياسية مستنيرة تستطيع قيادة العمل السياسي والاجتماعي في المستقبل.

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أن الجامعة تؤكد دائما على الإلتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية، وعدم رفع أي شعارات حزبية أو دينية، والتشديد على معاقبة كل من يخالف هذه التعليمات وذلك لتوفير الظروف النزيهة والديمقراطية لخروج الانتخابات في أفضل صورة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الانتخابات الطلابية تفرز قيادات شبابية طموحة تمتلك من الخبرة ما يؤهلها إلى أن تتبوأ مناصب قيادية بعد التخرج من الجامعة وتحقيق نجاحات فى شتى المجالات الحياتية.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن 913 طالب وطالبة يتنافسون على انتخابات الاتحادات الطلابية علي مستوى 16 كلية من كليات الجامعة، مشيرا إلى أنه تم أيضا تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل أية عقبات تواجه الطلاب.

وأشار سمير، إلى أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب لإجراء الانتخابات الطلابية وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة بين الجميع، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة وفى حيادية كاملة.

الإدلاء بالأصوات



المشاركون بالإدلاء بأصواتهم



انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها



جانب من الجولة



خلال التصويت بانتخابات اتحادات الطلاب