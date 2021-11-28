ذا هيل: مدن أمريكية تشهد حوادث سلب ونهب مجددا فى عطلة عيد الشكر

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن العديد من المواقع فى الولايات المتحدة قد أبلغت عن حوادث سرقة تنطوى على تحطيم نوافذ المحلات ونهبها وذلك خلال يوم الجمعة الماضى، الذى يواكب البلاك فرايدى، مما ساهم فى عدد أكبر من الجرائم المشابهة التي تم الإبلاغ عنها فى الأيام الخيرة.

وفى ولاية كاليفورنيا، فإن مدن لايكود ولوس أنجلوس ومونتيرى شهدت جميعا حوادث سلب ونهب خلال عطلة عيد الشكر التي يزداد فيها التسوق، وسجلت سلطات لوس أنجلوس مساء الجمعة دخول ثمانية أشخاص فى أحد المتاجر وتوجهوا مباشرة إلى ممر الأدوات، وسرقوا بضائع تقدير قيمتها بـ 400 دولار.

وفى مونتيرى، تم سرقة نظارات شمسية بقيمة 30 ألف جنيه من قبل أربعة أشخاص من أحد المحلات فى مركز تسوق. وكان الجناة امرأتين ورجلين فى أوائل ومنتصف العشرينيات.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" قد قالت فى تقرير لها الأسبوع الماضى إن سلسلة حوادث السرقة الليلية المنظمة فى العديد من المدن الأمريكية خلال هذا الشهر، والتى قام خلالها اللصوص بنهب المتاجر وسرقة البضائع، هى بحسب الخبراء، نتيجة للفشل فى مقاضاة المجرمين وجعل مثل هذا السلوك عاديا.

وكانت أحدث هذه الحوادث يوم الإثنين الماضى عندما قام حشد مكون من 20 شخصا على الأقل باستخدام مطرقة ثقيلة لتحطيم نوافذ متجر نوردستورم متعدد الأقسام فى لوس أنجلوس، فى أحد مجمعات التسوق الشهيرة، وسرقوا بضائع بآلاف الدولارات، وتم القبض على ما لا يقل عن ثلاثة من المشتبه بهم.

وجاءت السرقات فى أعقاب سلسلة من حوادث التحطيم والاستيلاء فى منطقة سان فرانسيسكو فى عطلة نهاية الأسبوع، بما فى ذلك حادث تورط فيه نحو 90 شخصا، وتم اتهام ثلاثة أشخاص فى السرقة التى تعرض فيها شخصين لاعتداء وأخر للرش برذاذ الفلفل.