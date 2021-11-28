اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خسائر أسبوعية بالأسواق الآجلة.. ماذا حدث بالأسواق العالمية للنفط؟

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:00 م
خسائر أسبوعية بالأسواق الآجلة.. ماذا حدث بالأسواق العالمية للنفط؟ نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت أسعار النفط، خسائر أسبوعية بالأسواق الآجلة، حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 7.33% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 9.90% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق .

وسجلت أسعار النفط 72.72 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وعند التسوية الجمعة، حيث تراجعت بمقدار 9.5 دولار أو ما يوازي 11.6%، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.15 دولار للبرميل منخفضة بمقدار10.24 دولار أو مايوازى 13.1%.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية الجمعة، سجلت أكبر تراجع بنحو 10 دولارات وذلك في يوم واحد منذ شهر أبريل العام الماضي، نتيجة المخاوف من تأثير تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، والذي أدى إلى زيادة احتمالات تضخم المعروض العالمي من النفط خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك بعد الإفراج عن احتياطات الخام بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى.

وأكد وزير النفط العراقى إحسان عبد الجبار، أمس السبت، أن العراق يعمل على طرح رؤية تؤكد أهمية إيجاد توازن في سوق الطاقة العالمي، وذلك قبيل اجتماع (أوبك+) الجديد مطلع الشهر المقبل لتدارس أوضاع السوق.

وقال عبد الجبار - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "العراق عضو رئيس في أوبك وعملنا مرارا على إيجاد توازن في سوق الطاقة"، لافتاً إلى أن "أوبك تعمل على ذات الصعيد ونحن نراقب السوق وسيكون هناك اجتماع دوري مع أوبك وحلفائها وسوف ننظر مدى توازن سوق الطاقة ليكون لأوبك قراراتها".

وأضاف: "لا يوجد لدينا أي توقع حول بقاء الزيادة الشهرية الحالية والبالغة 400 ألف برميل شهريا من عدمها، إذ إن الدول الأعضاء ستنتظر تقارير عن أبحاث السوق والتي تعطي رؤية واضحة وسيكون القرار مبنياً على ما يقدمه الخبراء الفنيون".  


النفط

اسعار النفط

النفط اليوم

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار النفط تتهاوى فى كاريكاتير إماراتى

الأحد، 28 نوفمبر 2021 01:00 ص

انخفاض أسعار النفط 4%..برنت يسجل 78.41دولار..و74.08 للخام الأمريكي

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 01:12 م

الخارجية الروسية: أمريكا تحاول إقناعنا بزيادة إنتاج النفط لتخفيض الأسعار

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:24 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. للمرة الأولى.. ناسا تطلق قمرا صناعيا للاصطدام عمدا بكويكب لتغيير مساره.. اليابان تطرح جزءا من مخزونها الاستراتيجى للنفط.. زيادة جديدة بأسعار الوقود فى لبنان

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:00 م

العالم هذا الصباح.. تايلاند تستقبل 20 ألف زائر أجنبى منذ إعادة فتح للبلاد تدريجيا.. بريطانيا تطرح 1.5 مليون برميل من مخزون النفط بالأسواق لخفض أسعار المحروقات.. التعاون الخليجى يرحب بالاتفاق السياسى فى السودان

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة