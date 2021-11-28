خسائر أسبوعية بالأسواق الآجلة.. ماذا حدث بالأسواق العالمية للنفط؟

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط، خسائر أسبوعية بالأسواق الآجلة، حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 7.33% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 9.90% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق .

وسجلت أسعار النفط 72.72 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وعند التسوية الجمعة، حيث تراجعت بمقدار 9.5 دولار أو ما يوازي 11.6%، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.15 دولار للبرميل منخفضة بمقدار10.24 دولار أو مايوازى 13.1%.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية الجمعة، سجلت أكبر تراجع بنحو 10 دولارات وذلك في يوم واحد منذ شهر أبريل العام الماضي، نتيجة المخاوف من تأثير تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، والذي أدى إلى زيادة احتمالات تضخم المعروض العالمي من النفط خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك بعد الإفراج عن احتياطات الخام بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى.

وأكد وزير النفط العراقى إحسان عبد الجبار، أمس السبت، أن العراق يعمل على طرح رؤية تؤكد أهمية إيجاد توازن في سوق الطاقة العالمي، وذلك قبيل اجتماع (أوبك+) الجديد مطلع الشهر المقبل لتدارس أوضاع السوق.

وقال عبد الجبار - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "العراق عضو رئيس في أوبك وعملنا مرارا على إيجاد توازن في سوق الطاقة"، لافتاً إلى أن "أوبك تعمل على ذات الصعيد ونحن نراقب السوق وسيكون هناك اجتماع دوري مع أوبك وحلفائها وسوف ننظر مدى توازن سوق الطاقة ليكون لأوبك قراراتها".

وأضاف: "لا يوجد لدينا أي توقع حول بقاء الزيادة الشهرية الحالية والبالغة 400 ألف برميل شهريا من عدمها، إذ إن الدول الأعضاء ستنتظر تقارير عن أبحاث السوق والتي تعطي رؤية واضحة وسيكون القرار مبنياً على ما يقدمه الخبراء الفنيون".