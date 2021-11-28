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ختام فعاليات أعياد الطفولة لذوى الهمم بثقافة جنوب سيناء.. صور

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:17 ص
ختام فعاليات أعياد الطفولة لذوى الهمم بثقافة جنوب سيناء.. صور ورشة أعياد الطفولة لذوى الهمم
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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اختتم فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، فعاليات ورشة أعياد الطفولة لذوى الهمم، وفقاً لإستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم و الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، لتمكين ذوى الإحتياجات الخاصة وتعزيز الخدمات الثقافية المقدمة لهم بتنظيم إحتفالية بقصر ثقافة طور سيناء وتوزيع الجوائز العينية على المشاركين من ذوى الإحتياجات الخاصة.

وذلك تحت إشراف نصر إسماعيل و نجاح عبد الرحمن و منى عزت، حيث استقبل القصر طلاب مدرسة الصم وضعاف السمع بجنوب سيناء بحضور مدير المدرسة يوسف عابدين.

حضر فعاليات الإحتفال مدير عام الثقافة بجنوب سيناء وعدد من القيادات الثقافية بالمديرية، تضمن الحفل عرض فيلم كرتون " الفريق نون " بمناسبة إحتفالات أعياد الطفولة، أعقبه توزيع الجوائز العينية والهدايا على المشاركين فى فعاليات الورشة من ذوى الهمم.

جدير بالذكر أن فعاليات الورشة بتدريب أسماء صلاح، لتصميم لوحات فنية مجسمه باستخدام أدوات فنية بسيطة منها الناصبيان، بهدف تنمية المهارات الفنية واليدوية لـ 16 طالب من ذوى الهمم وتمكينهم فنياً.

 

 

الحفل
الحفل

 

توزيع الهديا
توزيع الهديا

 


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محافظه جنوب سيناء

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قصر ثقافة جنوب سيناء

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