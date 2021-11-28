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خبير ملكى: الملكة إليزابيث لا ترد على هاتفها إلا إذا اتصل بها هؤلاء..تعرف عليهم

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:41 ص
خبير ملكى: الملكة إليزابيث لا ترد على هاتفها إلا إذا اتصل بها هؤلاء..تعرف عليهم الملكة إليزابيث
كتبت رباب فتحى

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كشف الخبير الملكي جوناثان ساكردوتي خلال حلقة حديثة من بودكاست "Royally Us" ، أن الملكة إليزابيث لديها قائمة محدودة بالأشخاص الذين ترد عليهم على هاتفها الشخصى، ولكن هناك شخصين هما من تجيب عليهما طوال الوقت وتتحدث معهما، وهما ابنتها الأميرة آن ومدير السباقات الخاص بها جون وارين.

 

وقال ساكردوتى "يبدو أن الملكة لديها شخصين تتحدث إليهما أكثر من الآخرين على هواتفها، فضلا عن أنها تمتلك هاتفا محمولا يقال إنه من نوع "سامسونج" مزود بتشفير مضاد للقرصنة بواسطة جهاز الاستخبارات البريطاني MI6  حتى لا يتمكن أحد من اختراقه."

 

وأضاف أن هذين الشخصين يبدو أنهما من يمكنهما الوصول إلى الملكة من أي مكان في العالم، حيث تجيب عليهما حال اتصالهما بها.

 

وأوضحت صحيفة "الاكسبرس" البريطانية أن وارين هو صهر صديق الملكة إليزابيث الراحل إيرل كارنارفون.

 

وقالت الصحيفة إن إليزابيث هي أطول ملوك بريطانيا عمرا وأطولهم حكما، ومن المقرر أن تحتفل في العام المقبل بيوبيلها البلاتيني - بمناسبة مرور 70 عامًا على توليها العرش.

 

وأثيرت مخاوف بشأن صحة الملكة الشهر الماضي، عندما أمضت ليلة في أحد مستشفيات لندن بعد إدخالها لإجراء فحوصات طبية. وفي أواخر أكتوبر ، قال مسئولو القصر إن الأطباء أمروا الملكة بالراحة لمدة أسبوعين والقيام فقط بمهام خفيفة.

 

وعادت الملكة مؤخرًا إلى أداء واجباتها العامة ، حيث عقدت لقاءً شخصيًا في قلعة وندسور مع قائد القوات المسلحة البريطانية المنتهية ولايته.

 

 


الملكة اليزابيث

ملكة بريطانيا

الاميرة ان

ابنة الملكة اليزابيث

هاتف الملكة اليزابيث

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