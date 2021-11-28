اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:21 ص
أكرم القصاص
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خادم الحرمين وولى العهد يعزيان الرئيس الروسى فى ضحايا حريق منجم سيبيريا

الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:00 ص
خادم الحرمين وولى العهد يعزيان الرئيس الروسى فى ضحايا حريق منجم سيبيريا منجم - ارشيفية
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت برقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضحايا الحريق الذي اندلع في منجم في سيبيريا، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
 
وأعرب الملك سلمان - وفقا لوكالة أنباء السعودية - عن أحر التعازي وصادي المواساة للرئيس بوتين ولأسر الضحايا والشعب الروسي، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
 
كما بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تعزية مماثلة للرئيس فلاديمير بوتين في ضحايا الحادث الذي وقع داخل منجم للفحم الحجري في سيبيريا.
 

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