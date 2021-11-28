حبس عنصر إجرامى بالإسماعيلية ضبط بحوزته 8 كيلو هيروين 4 أيام

الإسماعيلية – السيد فلاح

قررت نيابة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تم ضبطته خلال استقلاله سيارته، وبها 32 أسطوانة لمخدر الهيروين مخبأة بمخازن سرية بسيارة، بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية.

وكانت قد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط 32 أسطوانة لمخدر الهيروين مخبأة بمخازن سرية بسيارة يستقلها أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، والأمن العام"، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط "أحد العناصر الإجرامية"، تخصص فى نقل وتهريب مخدر الهيروين من محافظة الإسماعيلية على عملائه بمحافظات الجمهورية فضلًا عن قيامه بإعداد مخازن سرية بإحدى السيارات لإخفاء المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، وبحوزته "32 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 8 كيلو جرام مخبأة بمخازن سرية بالسيارة المضبوطة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول" وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1.2 مليون تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.