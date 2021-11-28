حبس شخص لاتهامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير توكيل لبيع سيارة على أحد مواقع التسوق الإلكترونى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من (صاحب معرض سيارات - مقيم بمحافظة البحيرة) بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة ملاكى للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها ، وإتفق معه على التقابل بأحد المقاهى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع ، وفور حضوره ومعاينة السيارة والإتفاق على البيع إستلم توكيل بيع "مزور" وسلمه المبلغ المتفق عليه ، وتمكن المتهم من مغافلته وإستولى على السيارة ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة مقيدة بإسم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بأن السيارة مؤجرة لصالح (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) وإتهمه بسرقة السيارة وأضاف بأن السيارة المستولى عليها مزودة بجهاز تتبع "GBS".. بتتبع خط سير السيارة أمكن تحديد مكان إخفائها بإحدى المناطق بدائرة القسم.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال توجهه لإستقلال السيارة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بتحصله على التوكيل المزور من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية).. كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة النصب ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه ، وضبط بحوزته (مجموعة من التوكيلات دون بيانات - توكيلات محررة بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة بيانات سيارة - مجموعة من صور التوكيلات ممهورة بشعار الجمهورية "جميعهم مزورين") ، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفـــة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصله على مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.