حالتهم الصحية جيدة.. سيدة تضع 4 توائم في مستشفى خاص ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

وضعت سيدة 4 توائم في ولادة قيصرية بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الفشن جنوب بني سويف، اليوم الأحد، مكتملي النمو وبحالة صحية جيدة، كذلك الأم، وسط حالة من الفرحة والسعادة التي انتابت جميع العاملين بالمستشفى الخاص وأسرة الأطفال.

وشهد أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الفشن جنوب بني سويف، إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة أنجبت 4 توائم مكتملي النمو، حيث تمت العملية بقيادة الدكتور جابر خلف حسين مدرس بكلية طب بني سويف، وبحضور الدكتور مصطفي حسين مدرس التخدير بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد حسن أخصائي الأطفال بمستشفى الفشن، وطاقم تمريض برئاسة إيمان رضوان.

وقال الدكتور جابر خلف حسين، إن العملية تمت بنجاح بعد متابعة الحمل، حيث تم الوضع في أواخر الشهر الثامن وبالتحديد في يوم 23 من الشهر الثامن، مشيرا إلى أن وزن الأطفال طبيعي ولا يحتاج حضانات.

من جانبه كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية بمتابعة حالة الأم والأطفال الأربعة، كذلك إنهاء اجراءات تسجيلهم وتوفير الألبان المدعمة لهم.