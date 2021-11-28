جهاز كامل.. زغاريد فى منزل عروس غرب أسوان بعد استلام هدية الرئيس.. لايف

أسوان - عبد الله صلاح

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من منزل العروس آلاء الشافعى التى عوضها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، عن جهازها بعد تضرره من السيول غرب أسوان، ويشهد منزلهم حالة من الفرحة والسرور بعد استلام الجهاز الجديد.

وتقول آلاء الشافعى، عروس أسوان، إنها كانت حزينة لتضرر جهازها ولكن بعد مقابلة الرئيس طلبت منه أن يتواجد فى فرحها وكان رده لها أن جهازها سيكون جاهزا بالكامل قبل موعد الفرح.

وأضافت أنها لم تشعر بأنها تتحدث مع شخص غريب ولكنها شعرت بأنها تتحدث مع والدها لشدة تواضعه وابتسامته وصدره الرحب فى الاستمتاع.

وقدمت شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسة حياه كريمة لجهودهم معها فى اختيار الجهاز الجديد لها .

وكان قد زار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرى اسوان المتضررة من الأمطار والسيول التى شهدتها المحافظة وأمر بإعادة إعمار القرى من جديد .

وعقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقرية غرب أسوان إحدى القرى والمناطق المتضررة من السيول التي تعرضت لها محافظة أسوان مؤخراً، وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشكر باسم أهالى المحافظة لرئيس الجمهورية على قراره الإنسانى بضم قرى مركز أسوان ضمن القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".