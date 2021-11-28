جنايات المنصورة تستمع لدفاع متهمين بقتل عامل في مقهى للخلاف على حساب مشروبات

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار رئيس وليد محمد حسنى الديب رئيس والمستشار محمد حسن عاشور وأمانة سر محمد عبدالهادي أبو زيد .

وتعود أحداث القضية لشهر أكتوبر 2019، عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا بورود بلاغ لمأمور قسم ثان المنصورة بنشوب مشاجرة بشارع 10 دائرة القسم وإطلاق النار على مجموعة من رواد مقهى كائن بالشارع .

انتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة إلى مكان الواقعة وتبين إصابة خمسة أشخاص برش خرطوش بينهم شخص بحالة خطرة واستدعاء سيارات الإسعاف ونقلهم إلى المستشفى، ولفظ أحد المصابين وهو عامل بالمقهى أنفاسه الأخيرة .

كشفت التحريات حول الواقعة بنشوب مشاجرة بين س . م . م 33 سنة ويعمل بمعرض سيارات وصاحب المقهى الكائنة أمام المعرض وذلك للخلاف على بعض الحسابات الأمر الذى تطور إلى الاشتباك بالأيدي وقام صاحب المقهي بالتعدي عليه بالضرب ومعه بعض العاملين .

تدخل الأهالي لفض المشاجرة فاستدعى صاحب المعرض مجموعة من أصدقائه وهجموا على المقهى للانتقام من صاحبه مشهرين أسلحة نارية وبيضاء وقام بالتعدي على صاحب المقهى وترويع الأهالي بالأسلحة وأطلقوا النار من السلاح فأصابوا مجموعة من الموجودين، وتم إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بعد هروبهما وبحوزتهم بندقية خرطوش وفرد خرطوش واعترف المتهم بان نشب خلاف مع صاحب القهوة وقام بالتعدي عليه هو والعاملين بالمقهى فقرر الانتقام وترهيبه بالسلاح .