جلسة لمجلس السلم والأمن الأفريقى حول تداعيات تغير المناخ على السلم والأمن

كتب أحمد جمعة

ترأس السفير الدكتور محمد عمر جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقى رقم 1051 حول موضوع تداعيات تغير المناخ على حالة السلم والأمن فى القارة، وذلك فى إطار برنامج الرئاسة المصرية للمجلس خلال الشهر الجاري.

وقد أكد السفير محمد جاد خلال الجلسة على تزايد وطأة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن المائى والغذائى فى دول القارة الأفريقية، بالرغم من محدودية الإسهام الأفريقى فى تلك الأزمة عالميا، بما يقوض من جهود التنمية المستدامة فى القارة، ويضاعف من التهديدات الأمنية التى تتعرض لها دولها فى ظل دفع المجتمعات الهشة للنزوح والتنافس على الموارد الطبيعية.

كما أكد السفير المصرى على أهمية تضمين التهديدات الناتجة عن تغير المناخ فى جهود الإنذار المبكر وفى جهود إعادة الإعمار وحفظ وبناء السلام، وتبادل المعلومات والبيانات بين الدول للحد من تهديدات التغير المناخى، فضلا عن محورية الدفع بأولويات القارة فيما يتعلق بدعم جهود التكيف وتوفير التمويل اللازم للدول وفقا للالتزامات الدولية فى هذا الشأن، خاصة مع استضافة مصر المنتظرة للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ فى شرم الشيخ فى عام 2022.