جامعة حلوان: إقبال كبير للطلاب على المشاركة بانتخابات اتحادات الطلاب

كتب ـ محمد صبحى

شهدت جامعة حلوان اليوم، إجراء انتخابات الجولة الأولى للاتحادات الطلابية بالكليات تمهيدًا للفرز وإعلان النتائج، حيث بدأت فعاليات العملية الانتخابية بالكليات من الساعة التاسعة صباحا واستمرت حتى الساعة الثانية ظهرا، ويتم إجراء الانتخابات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

وأكدت جامعة حلوان فى بيان، أن هناك إقبالا كبيرا من الطلاب للمشاركة فى حضور الانتخابات والتسجيل والتصويت .

وكانت جامعة حلوان قد أعلنت الكشوف النهائية لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى 2021-2022 بإجمالى 821 طالبا وطالبة مقسمين 421 طالبا و400 طالبة، بمختلف كليات الجامعة حيث أن لجنة الأسر 55 طالبا و65 طالبة، لجنة الفنى 53 طالبا و78 طالبة، الرياضى 84 طالبا و26 طالبة، الثقافى 53 طالبا و69 طالبة، الجوالة 60 طالبا و39 طالبة، الإجتماعى 65 طالبا و61 طالبة، العلمى 51 طالبا و62 طالبة.

وتجرى الانتخابات فى 7 كليات من كليات جامعة حلوان وهى ( الفنون الجميلة - التجارة وإدارة الأعمال - الآداب - الطب - هندسة حلوان - هندسة المطربة - التربية الفنية)، و14 كلية ليس بها انتخاب وهم كليات (الاقتصاد المنزلى - السياحة والفنادق - التربية الرياضية بالجزيرة - الحقوق - التمريض - التربية - التكنولوجيا والتعليم - التربية الرياضية بالهرم - الخدمة الإجتماعية - الحاسبات والذكاء الاصطناعى - التربية الموسيقية - الصيدلة - العلوم - الفنون التطبيقية".

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعى 2021-2022 من الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق عضو قانونى، الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا .