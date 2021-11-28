جامعة الفيوم تبدأ الاختبار الإلكترونى التجريبى الأول لكلية التمريض.. صور

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، الاختبار الإلكترونى التجريبى الأول لكلية التمريض تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

بحضور الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، والدكتورة هويدا أحمد عبد الرسول، القائم بأعمال عميد كلية التمريض، والدكتورة رانيا أبوالسعود، وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذى لمركز معلومات الجامعة، وذلك اليوم الأحد بكلية التمريض.

أكد الدكتور محمد فاروق أن تطبيق الاختبارات الإلكترونية بجامعة الفيوم يأتى فى إطار رؤية وتوجهات الدولة للتحول الرقمي، موضحا أن النظام الإلكترونى للاختبارات يقلل من أخطاء العنصر البشرى ويوفر الجهد والتكلفة لأعمال الامتحانات والكنترولات، ومضيفا أن الجامعة طبقت النظام الإلكترونى للقطاع الطبى كمرحلة أولى وبصدد تنفيذ المرحلة الثانية على باقى الكليات خلال فترة وجيزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة هويدا عبد الرسول أن الاختبارات الإلكترونية التجريبية لكلية التمريض بدأت اليوم وتستمر حتى 5 ديسمبر 2021 مضيفة أن الاختبارات تعقد للفرقة الثالثة بكلية التمريض بقسم النساء والأطفال، ولطلاب الفرقة الرابعة بقسم صحة المجتمع وقسم تمريض الصحة النفسية.

وقامت الدكتورة رانيا أبو السعود بعرض تقديمى لما تم تنفيذه من أعمال وتجهيزات للمعامل خلال الفترة الماضية، وأوضحت سيادتها أنه تم إنشاء وحدة للاختبارات الإلكترونية بمركز الخدمات المعرفية، بالإضافة إلى تطوير مركز بيانات الجامعة والبنية التحتية للشبكات وتجهيز واستحداث معامل مركزية بواقع 640 جهاز حاسب آلى كمرحلة أولى، مشيرة إلى بدء العمل بالمرحلة الثانية لتجهيز معامل بواقع 1000 جهاز حاسب آلى لاستيعاب كافة القطاعات والكليات خلال الفترة القادمة.



الاختبار الإلكترونى