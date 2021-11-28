جامعة الأزهر تناشد منتسبيها سرعة الحصول على لقاح كورونا

كتب ــ لؤى على

حثت جامعة الأزهر منتسبيها فى كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم على سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال موقع وزارة الصحة لتلقي التطعيم، لافتًة أن تسجيل البيانات الشخصية على موقع وزارة الصحة من شأنه أن ييسر الحصول على اللقاح، من خلال إرسال رسالة على التليفون الشخصي لمسجل البيانات تطالبه بالتوجه إلى المكان الذي سوف يحصل منه على التطعيم، ومعه بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، علمًا بأن التسجيل للحصول على التطعيم متاح من خلال هذا الرابط: هنا

الخط الساخن 15335

وحددت الجامعة اماكن لتلقي اللقاح و شملت نقاط في فرع الجامعة بالدراسة، بمقر مستشفى الطلبة الجامعي، وكلية اللغة العربية، لتطعيم منسوبي قطاع الدراسة، كما تم تخصيص نقاط تطعيم بمقر حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر، شملت نقطة بمقر مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونقطة بالإدارة الطبية أمام كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وثالثة بكلية التربية بنين، ورابعة بمقر البنك الأهلي القديم في مبنى المعامل المركزية بجوار كلية العلوم.

وبالنسبة لفرع البنات، تقرر وضع نقاط تطعيم في الإدارة الطبية لفرع البنات، وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية طب الأسنان بنات، وقاعة كلية الصيدلة بنات، وكلية التجارة بنات، إضافة لنقاط تطعيم في مقر المركز الطبى بالمدينة الجامعية للبنين بمبنى الشهيد اللواء عادل رجائى.

وحددت الجامعة أماكن تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا والتي تعمل على مدار أيام الأسبوع من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً في جميع فروع الجامعة بالقاهرة بنين وبنات، والوجهين: البحري والقبلي، بطاقة استيعابية تصل إلى 300 فرد يوميًّا لكل نقطة وتعمل على مدار الأسبوع، حيث أن العدد المستهدف تطعيمه في جامعة الأزهر يصل إلى نحو 417700 مواطن من منسوبي جامعة الأزهر بجميع الكليات.