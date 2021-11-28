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"ثقافة أسوان" تختتم ليالى المسرح المتنقل بقرية سلوا.. صور

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:09 م
"ثقافة أسوان" تختتم ليالى المسرح المتنقل بقرية سلوا.. صور عروض فنية بالمسارح المتنقلة
أسوان - عبد الله صلاح

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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مساء اليوم، الأحد، فعاليات المسارح المتنقلة بمركز شباب قرية سلوا بحرى، والذى ينظمه فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وتضمن ثالث أيام الفاعليات محاضرة بعنوان " محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى تصحيح المفاهيم الخاطئة" ألقاها محمد سيف، وأشار خلالها إلى أنه توجد بعض المفاهيم المغلوطة بالمجتمع، تبذل الثقافة جهدا كبيرا من خلال أنشطتها لتصحيح تلك المفاهيم، وتساهم فى رفع الوعى الثقافى والفنى وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن وغيرها من القيم والعادات الأصيلة.

كما تم تنظيم ورشة حرف بيئية "أطباق نوبية" للمدربة، معرض نتاج ورشة " اكسسوار تطريز" للمدربة رضوى عادل، وأقامت معرض لإصدارات الهيئة، مكتبة متنقلة للأطفال، وتم اكتشاف مواهب "التصميمات الفنية، الغناء" من أطفال القرية، ثم أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر ايمن النجار بقصيدة" أين شعرى، أهل النم، صغيرة السن"، غناء لأحمد خلف "على رمش عيونها، فى الفجرية"، و"على العزف بالعود للشاعر أبو الحسن، والقاء قصيدة ""رسالة من ميت، البردة" للشاعر محمود سنارى

وفى الختام قدم عرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف قدمت مجموعة من التبلوهات الأسوانية والنوبية.

 

الحضور
الحضور

 

عروض أطفال
عروض أطفال

 

عروض غنائية
عروض غنائية

 

عروض فنية بالمسارح المتنقلة
عروض فنية بالمسارح المتنقلة

 

معرض الكتاب
معرض الكتاب

 


المسارح المتنقلة

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