توزيع 2000 شيكارة أسمدة على مزارعي قرية كوم أبو خلاد ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قال المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بنى سويف ، إنه "تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف ، تم توزيع 200 شكارة اسمدة على مزارعى قرية كوم ابو خلاد بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم تزويد جمعية كوم أبو خلاد بمركز ناصر بعدد 1000 شيكارة يوريا وكذلك عدد الف شيكارة نترات ، فيما يجرى حاليا صرف الأسمدة للمزارعين بالجمعية للموسم الشتوى

وأوضحت محافظة بني سويف في بيان لها انها تلقت شكوى تم رصدها وتضمنت الإشارة إلى عدم توزيع الأسمدة الزراعية داخل الجمعية الزراعية بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر مما أدى تلفى المحاصيل والتي كان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، قد كلف وكيل وزارة الزراعة بسرعة بحثها واتخاذ ما يلزم حيالها ،

واعلن المهندس عمر حسن علي وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، في بيان سابق أنه في إطار التعاون والتنسيق بين مديرية الزراعة ببني سويف وهيئة كير مشروع عايشين بخيرها وفي إطار دعم صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم تم توزيع حقيبة تحتوي علي اسمده ومخصبات لمزارعي البطاطس المستفيدين من مشروع عايشين بخيرها.

وأضاف المهندس عمر حسن علي وكيل وزارة الزراعة ببني سويف ان توزيع الحقيقية يأتى فى إطار تخفيف الاعباء الاقتصادية وتكاليف الزراعة عليهم مشيرا إلى أنه تم تسليم الحقائب للمزارعين في كل من قرية بني قاسم، الشريف، قمبش، طحا البيشة