تنفيذ قرارات غلق وتشميع لـ3فيلات لتغيير النشاط من سكنى لتجارى بـ"السادات"

كتب أحمد حسن

قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم شن حملة جديدة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لمخالفة شروط التعاقد وممارسة أنشطة بدون استخراج تراخيص بمختلف أنحاء المدينة، موضحاً أن الحملة تم تنفيذها بالتعاون بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة.

وأشار رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـ 3 فيلات بمنطقة الباراميتر، وذلك لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري واستخدامها فى أنشطة شركة أسمدة ومبيدات، ومخزن مبيدات زراعية، ومركز لعلاج الإدمان.

وأضاف، أن الحملة أسفرت أيضاً عن استرداد مبنى لمحطة أتوبيس كائن بالمحور المركزى المواجه للمنطقة السكنية الخامسة وعودة أصوله لملكية الجهاز وذلك لمخالفة شروط التعاقد.

وشدد رئيس جهاز مدينة السادات، على جميع الإدارات بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مؤكداً متابعة تنفيذ الحملات للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة.