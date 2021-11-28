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تكثيف الخدمات المرورية بطريق عرضى بين حدائق أكتوبر والأوسطى

الأحد، 28 نوفمبر 2021 01:16 ص
تكثيف الخدمات المرورية بطريق عرضى بين حدائق أكتوبر والأوسطى حملات أمنية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم نشره على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من تعليق مدعوم بمقطع فيديو زعمت خلاله رصد أحد المواطنين لبعض السيارات تسير عكس الاتجاه بالطريق الدائرى الأوسطى ليلاً، بدعوى قيام مجهولين بغلق أحد اتجاهات الطريق بالرمال مما يعرض المواطنين للخطر.

بالفحص تبين أن الطريق المشار إليه ليس الطريق الدائرى الأوسطى، وإنما هو طريق عرضى واصل ما بين منطقة حدائق أكتوبر والطريق الدائرى الأوسطى، وهو عبارة عن طريق اتجاهين، ويوجد تجمعات رمال بمناطق متفرقة منه، كذلك أن المنطقة المحيطة بالطريق ذات طبيعة صحراوية وحديثة عمرانياً والكثافات السكانية بها محدودة للغاية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم رفع التجمعات الرملية من الطريق المُشار إليه، وتم تكثيف الخدمات المرورية بالمنطقة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى.


تكثيف الخدمات

الخدمات المرورية

طريق عرضي

حدائق اكتوبر والأوسطي

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