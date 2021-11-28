تكثيف الإجراءات الوقائية بالمطارات المصرية لمواجهة متحور "أوميكرون"

كتب أحمد مصطفى

وجه المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، رؤساء الشركات التابعة بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد - والمتبعة منذ بداية الجائحة - بكافة المطارات وخاصة المطارات الدولية، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بتشديد الإجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وفى ضوء الإجراءات والقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة المتحور الجديد بالمطارات المصرية وآليات التعامل مع القادمين لمصر جوا من البلدان الإفريقية التى ظهرت بها السلالة الجديدة، سواء كانت مصر وجهتهم الأخيرة أو المارين بها من ركاب الترانزيت.

كما أكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على أنه بالتوازى مع تكثيف الإجراءات الاحترازية بالمطارات المصرية، تم إصدار تعليمات بضرورة الاستمرار في تكثيف الإجراءات الوقائية داخل مقار العمل وأماكن تواجد العاملين لمواجهة الفيروس.

جدير بالذكر أن المطارات المصرية التى حصلت على الاعتماد الصحى للسفر الآمن ضمن برنامج AHA من المجلس العالمى للمطارات ACI منذ بدء الجائحة بلغت 11 مطارا دوليا، وذلك بعد المراجعات التى تمت للتأكد من مطابقة الإجراءات الصحية المعتمدة من الجهات المحلية والدولية.