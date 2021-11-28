تفاصيل أول يوم دراسى فى 3 مدارس بشمال سيناء بعد 5 سنوات إغلاق.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مدارس قرية أبوالعراج بشمال سيناء اليوم انتظام الدراسة فيها بعد إغلاق 5 سنوات، وشاركت قيادات تعليمية من إدارة الشيخ زويد التعليمية التابعة لها المدارس فى أول طابور صباح جمع جميع الطلبة فى فناء واحد.

واستهل اليوم بتحية العلم وتوزيع هدايا على الطلبة، وتخصيص أول حصة فى المدرسة بحديث كل معلم فى فصله للطلبة عن معنى الوطنية وقيمة تمسك المواطن بأرضه والدفاع عنها.

وسبق وصرح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن الدراسة كانت متوقفة فى مدارس القرية الإعدادية والابتدائية والتربية الخاصة منذ عام 2016، واليوم بدأت رسميا بطابور الصباح وحضور الطلبة الدارسين فيها.

وأضاف أنه سبق استئناف الدراسة بالمدرسة زيارة قام بها وتفقد احتياجات المدرسة وتم الدفع بطاقم عمل ضم مدير 9 معلمين لتسيير العمل فى هذه المدارس على أن يتولى تباعا استكمال طاقم العمل وفق الاحتياجات وسرعة سد العجز فى أى تخصص مطلوب.

وأوضح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم أن لجنة متابعة برئاسة مدير إدارة الشيخ زويد تقوم بمتابعة متواصلة لسير العمل فى المدرسة وانتظام الدراسة، لافتا لتعاون أولياء الأمور مع المديرية فى تذليل كافة العقبات بعد التنسيق مع كافة جهات الاختصاص.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إلى أن مدارس قرية أبو العراج ستشهد أعمال ترميم وصيانة كاملة خلال الأيام المقبلة بتوجيهات من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



عودة الدراسة لمدارس قرية أبوالعراج (1)



عودة الدراسة لمدارس قرية أبوالعراج (2)



عودة الدراسة لمدارس قرية أبوالعراج (3)



عودة الدراسة لمدارس قرية أبوالعراج (4)



عودة الدراسة لمدارس قرية أبوالعراج (5)



عودة الدراسة لمدارس قرية أبوالعراج (6)