تعرف على حقيقة تعرض مواطن للسرقة بالإكراه

كتب عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً مشاركة مدعومة بمقطع مصور لواقعة إضطلاع ثلاثة أشخاص ملثمين بسرقة ومحاولة التعدى على أحد الشباب.

بالفحص والتواصل مع صاحب الحساب المشار إليه، وسؤاله عن مقطع الفيديو، أقر بقيامه بنشر المقطع بعد تحصله عليه من أحد الأشخاص "مخرج مسرحى"، مضيفا بأنه قام بحذف المقطع من حسابه لشعوره بأنه مقطع تمثيلى وغير جاد.

كما أمكن تحديد الأخير تبين أنه (مقيم بمحافظة القاهرة) وبالتواصل معه أقر بأن المقطع المشار إليه مرسل إليه من أحد الأشخاص "مجهول" على هاتفه وعندما تأكد بأن المقطع المُشار إليه غير جاد وأنه على سبيل التمثيل والدعابة قام بحذف الرقم ومقطع الفيديو من على هاتفه، وأقر بأنه لا يعلم أين تم تصويره أو من المشاركين فيه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله لنقله مشاهد كاذبه لإثارة الرأى العام.