تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 8.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 425.6 مليون جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 18.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 247.1 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث، "الشرقية-ايسترن كومباني" بحجم تداول بلغ 17.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 207 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 161.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 205.5 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 13.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 160.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس " فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 12.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 156 مليون جنيه، ثم "رواد السياحة-رواد" بحجم تداول 9.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 138.4 مليون جنيه، ثم " الشمس للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 16.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 126.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، بحجم تداول 6.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 118.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "العربية للصناعات الهندسية"، بحجم تداول بلغ 31.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 88.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 11431.24 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 2082.70 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.93% ليغلق عند مستوى 3059.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.52% ليغلق عند مستوى 13526.48 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4196.87 نقطة.