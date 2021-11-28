تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة لتناولهم وجبة غذائية فاسدة بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص بالتسمم، لتناولهم وجبة فاسدة بقرية ابيانه التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى مطوبس المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، اشارة بإصابة 5 أشخاص بحالة تسمم، لتناولهم وجبة غذائية فاسدة داخل المنزل، وتم نقل المصابين لمستشفى مطوبس، وتبين هم بهيجة محى الدين، ومحمد فريد حسام الدين، وسعد محمد حسام الدين، وايمان عبد المنعم حسام الدين، وشطف احمد سعد، وجميع الحالات باستقبال المستشفى وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات.

وكانت قد تمكنت مباحث التموين فى كفر الشيخ، بالتنسيق مع رجال الشرطة بمركز شرطة دسوق، من ضبط 2235 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، بحيازة تاجر بقالة يقيم بإحدى قرى مركز دسوق.



وردت معلومات إلى العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين فى كفر الشيخ، تفيد بعرض "س.م.ا"، تاجر بقالة، مقيم بإحدى قرى مركز دسوق، سلع غذائية منتهية الصلاحية، وبيعها للجمهور، لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك.





شُكلت حملة من مباحث التموين، ترأسها محمود السرو، كبير مفتشى مباحث التموين، وضمت قوة من مركز شرطة دسوق، وتوجهت ناحية التاجر المذكور بعد ثبوت التحريات صحة ما جاء من معلومات حول تلك المخالفات التى يرتكبها.