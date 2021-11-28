تخريج الدفعة الثالثة بكلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي

صابر سعيد

شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل تخرج الدفعة الثالثة لكلية طب الفم والأسنان بقاعة المؤتمرات بالجامعة، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتورة سهير احمد ربيع، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور خالد محمد ابو الفضل، رئيس لجنة قطاع كليات طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور خالد محمود حسين، نقيب أطباء أسنان قنا.





وجه الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، التحية لأولياء الأمور والأسر الموجودة بالقاعة وإلى كلية طب الفم والأسنان وقيادات الجامعة السابقة والحالية التي دعمت الكلية حتى تصل إلى هذا المستوى بعد سنوات قليلة من افتتاحها.

وقال الدكتور خالد أبو الفضل، رئيس لجنة قطاع كليات طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، إن تخرج الدفعة الثالثة لكلية طب الفم والاسنان تعتبر إضافة عظيمة لمهنة طب الأسنان، مشيرًا إلى أن هناك نحو43 كلية طب فم وأسنان، منها الحكومي والخاص والأهلي وحوالى 70 ألف طبيب أسنان مسجلين بالنقابة وهو عدد غير كبير.

وأشار الدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد كلية طب الفم والأسنان، إلي أن الكلية تأسست عام 2013 وكان بها حوالى 50 طالب وأصبح هذا العدد 250 طالب في عام 2021، كما قدم الشكر إلى إدارة الجامعة التي لا تألوا جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للكلية من أجل النهوض بالعملية التعليمية، وأوصى الدكتور خالد محمود حسين، نقيب أطباء أسنان قنا الخريجين بعدم التوقف عن طلب العلم وذلك بسبب كثرة التحديات في هذا المجال ومواكبة كل جديد.

وأهدى تميرك، درع الكلية للدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة ولقيادة الجامعة السابقة، وعمداء الكلية السابقين، والدكتور خالد أبو الفضل، والدكتور خالد محمود حسين، كما أدى خريجي الدفعة الثالثة والبالغ عددهم 116 خريج قسم الولاء ثم قام رئيس الجامعة بتسليم شهادات التقدير والدروع لأوائل الدفعة والخريجين.