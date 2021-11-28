اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهمى فيديو تعاطى المخدرات داخل توك توك فى حلوان 15 يوما

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:50 م
تجديد حبس متهمى فيديو تعاطى المخدرات داخل توك توك فى حلوان 15 يوما توك توك-أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما ظهرا فى مقطع فيديو يتعاطيا مواد مخدرة داخل مركبة "توك توك".

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك"، أثناء تعاطيهما المواد المخدرة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (سائقى "توك توك" - مقيمان بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "التوك توك" المشار إليها، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

بمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وحيازتهما لمخدر الحشيش المضبوط بحوزتهما بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 
 

 

 
 

 


عقوبة تعاطى المخدرات

اخبار الحوادث

حلوان

فيديو حلوان

توك توك

فيديو تعاطى المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة