اليوم السابع
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تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 100 طربة حشيش وهيروين بقصد الاتجار بها في كرموز

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:51 م
تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 100 طربة حشيش وهيروين بقصد الاتجار بها في كرموز حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 100 طربة حشيش و6 كيلو هيروين، بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
 
تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذان من دائرة قسم شرطة كرموز، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام و 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1,150,000 مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 

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