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تجديد حبس صاحب محل ملابس 15 يوماً لتصويره السيدات داخل "البروفة"

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:55 م
تجديد حبس صاحب محل ملابس 15 يوماً لتصويره السيدات داخل "البروفة" محل ملابس- أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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جددت نيابة قسم زفتى بمحافظة الغربية حبس صاحب محل لبيع الملابس 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصوير الفتيات والسيدات داخل غرفة تغيير الملابس أثناء قيامهن بقياسها.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم زفتى، بتحرير فتاتين محضراً يحمل رقم 16782 جنح قسم زفتى، يتهمن صاحب محل لبيع الملابس بتصويرهن أثناء قيامهن بتغيير وقياس الملابس داخل المحل.

وتم القبض على المتهم والتحفظ على الهارد الخاص بالكاميرات، وتم التحفظ على هارد الكاميرات وهاتف المتهم، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق واصدرت قرارها المتقدم، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بتجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.


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