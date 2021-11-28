بعد غد.. انطلاق "معرض مدينتي للكتاب" برعاية وزارة الثقافة و"طلعت مصطفى"

تقرير خاص

ينطلق بعد غد الثلاثاء معرض مدينتي للكتاب في دورته الأولى، والذي تستضيفه الحديقة المركزية بالمدينة "سنترال بارك"، تحت رعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى.

ويقام المعرض هذا العام لأول مرة خارج أروقة الهيئة المصرية العامة للكتاب تحت شعار «القراءة كالماء والهواء» بالتعاون مع شركة نيو دايمنشنز ومشاركة اتحاد الناشرين المصريين وبدعم من مجموعة طلعت مصطفى. ويستمر المعرض حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل، على أن يفتح أبوابه يوميًا لاستقبال الجمهور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

وتبدأ فعاليات المعرض بأنشطة مختلفة للأطفال تتضمن عروض ومسرحيات فنية مناسبة للأطفال، فضلا عن العروض الفنية المتنوعة مثل السيرك القومي، وعروض ستاند أب كوميدي، بجانب الندوات الثقافية المختلفة، وعلى رأسها ندوة المستشار أمير رمزي الذي سيقوم خلالها بتوقيع كتابه "أعداء مصر الخمسة"، والحوار الجماهيري المقرر مع الإعلامي محمد الباز، وندوة بعنوان بناء الوعي في الجمهورية الجديدة للدكتور عمرو سليمان والشيخ أحمد تركي، والحوار المفتوح مع اللواء محمد عبدالخالق قشقوش، والأمسية الشعرية لأمين حداد وبهاء جاهين، على أن تختتم الفعاليات كل يوم بعرض من عروض الفرق الشعبية، وأبرزها فرقة رضا والفرقة القومية، وفرقة الإنشاد الديني.