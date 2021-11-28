اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 04:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بعد غد.. انطلاق "معرض مدينتي للكتاب" برعاية وزارة الثقافة و"طلعت مصطفى"

الأحد، 28 نوفمبر 2021 04:15 م
بعد غد.. انطلاق "معرض مدينتي للكتاب" برعاية وزارة الثقافة و"طلعت مصطفى" معرض مدينتي للكتاب
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينطلق بعد غد الثلاثاء معرض مدينتي للكتاب في دورته الأولى، والذي تستضيفه الحديقة المركزية بالمدينة "سنترال بارك"، تحت رعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى.
 
29605c74-5ea4-4c06-bd6c-bb384e921db0
 
ويقام المعرض هذا العام لأول مرة خارج أروقة الهيئة المصرية العامة للكتاب تحت شعار «القراءة كالماء والهواء» بالتعاون مع شركة نيو دايمنشنز ومشاركة اتحاد الناشرين المصريين وبدعم من مجموعة طلعت مصطفى. ويستمر المعرض حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل، على أن يفتح أبوابه يوميًا لاستقبال الجمهور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.
 
f1514316-efaf-41af-89b4-8dcd3c10bb01
 
وتبدأ فعاليات المعرض بأنشطة مختلفة للأطفال تتضمن عروض ومسرحيات فنية مناسبة للأطفال، فضلا عن العروض الفنية المتنوعة مثل السيرك القومي، وعروض ستاند أب كوميدي، بجانب الندوات الثقافية المختلفة، وعلى رأسها ندوة المستشار أمير رمزي الذي سيقوم خلالها بتوقيع كتابه "أعداء مصر الخمسة"، والحوار الجماهيري المقرر مع الإعلامي محمد الباز، وندوة بعنوان بناء الوعي في الجمهورية الجديدة للدكتور عمرو سليمان والشيخ أحمد تركي، والحوار المفتوح مع اللواء محمد عبدالخالق قشقوش، والأمسية الشعرية لأمين حداد وبهاء جاهين، على أن تختتم الفعاليات كل يوم بعرض من عروض الفرق الشعبية، وأبرزها فرقة رضا والفرقة القومية، وفرقة الإنشاد الديني.
 
الصورة الرئيسية للاخبار
معرض مدينتي للكتاب

 


طلعت مصطفى

معرض مدينتي للكتاب

وزارة الثقافة

الهيئة العامة للكتاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة