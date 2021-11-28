بعد ظهور سلالة أوميكرون.. 5 نصائح لغسل الفاكهة والخضراوات قبل استهلاكها

كتبت - ميرفت رشاد

انتشر فيروس كورونا في جميع بلاد العالم ، وهناك عدد من البلدان في حالة إغلاق كامل أو جزئي، خاصة بعد انتشار السلالة الجديدة " أوميكرون" تبذل الحكومات قصارى جهدها لضمان توفير السلع الأساسية للجمهور خلال أوقات الإغلاق ، تعتبر سلامة الأغذية والتعامل معها ذات أهمية قصوى في الوقت الحالي، يلجأ عدد من الأشخاص إلى ممارسات مثل غسل الفاكهة والخضروات بالصابون أو المنظفات قبل الاستهلاك، تشير الأبحاث إلى أن هذه الخطوات الجذرية قد لا تكون ضرورية في المقام الأول، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

لا يوجد دليل يثبت أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر من خلال المواد الغذائية حتى الآن ، هناك بعض الاحتياطات والإرشادات العامة التي يمكنك اتباعها للحفاظ على طعامك آمنًا وخاليًا من الجراثيم، إليك 5 نصائح لغسل الفواكه والخضروات بشكل صحيح قبل الاستهلاك.

1. قبل غسل الثمار.. اغسل يديك

لا يمكن التأكيد على أهمية غسل اليدين لمنع انتشار كورونا حتى عندما تنوي شطف الخضار ، يجب التأكد من نظافة يديك، اغسلها لمدة 20 ثانية على الأقل قبل تنظيف الفاكهة والخضروات، من الجيد غسلها بعد ذلك أيضًا ، كما اقترحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية .

2. اشطف الثمار جيداً بالماء الجاري

يمكن شطف جميع الفواكه والخضروات التي يتم شراؤها من السوق بالمياه الجارية ، ثم فركها باليدين، هذا كل ما هو مطلوب لتنظيف غالبية الخضروات. و FDA توصي "شطف المنتجات قبل أن التقشير، حتى لا يتم نقل الأوساخ والبكتيريا من السكين على الفاكهة أو الخضروات ."

3. لا تستخدم الصابون أو أي منظفات

تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها خرافة كاملة أن الصابون أو المنظفات أو أي سائل خاص مطلوب لتنظيف المنتجات، "افرك الثمار برفق أثناء وضعها تحت الماء الجاري العادي، ليست هناك حاجة لاستخدام الصابون أو غسل الثمار".

4. استخدم فرشاة أو إسفنجة

أثناء تنظيف الخضروات الجذرية مثل البطاطس أو الجزر ، يجب استخدام فرشاة أو إسفنجة نباتية لضمان إزالة جميع الأوساخ، توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "باستخدام فرشاة خضروات نظيفة لفرك المنتجات الصلبة مثل البطيخ والخيار".

5. بعض الخضروات والفواكه تتطلب عناية إضافية

يتطلب التوت مزيدًا من الاهتمام أثناء عملية التنظيف . ضعهم في مصفاة واشطفهم تحت الماء الجاري لإزالة مسببات الأمراض وبالمثل ، يجب وضع الخس والخضروات الورقية في وعاء به ماء بارد، تقترح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أيضًا إزالة الأوراق الخارجية من رأس الخس ، ثم تجفيفها بمنشفة ورقية للحصول على أفضل النتائج.

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